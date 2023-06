Calci | pugni | spray urticante e umiliazioni | «Stai zitto o vedi cosa ti faccio» Così gli agenti di Verona torturavano stranieri e senzatetto

(Di martedì 6 giugno 2023) «M… che pigna che gli ho dato». «Gli ho fatto una presa, gli hoato fuori e poi l’abbiamo portato dentro insieme, e vabbè gli abbiamo tirato due, tre schiaffi a testa, no, ma, giusto per…». Parlava, vantandosi con la sua fidanzata tra una risata e l’altra, uno dei poliziotti accusati di aver compiuto ripetuti pestaggi ai danni di cittadini fermati nel corso di controlli di routine – quasi sempre. Il caso deflagrato questa mattina sta scuotendo la città die le forze dell’ordine. Un ispettore e quattrodel Nucleo Volanti sono stati arrestati e posti ai domiciliari per i presunti atti di violenza – avvenuti tra luglio 2022 e marzo 2023 – nei riguardi di persone sottoposte, a vario titolo, alla loro custodia. I cinque dovranno rispondere di accuse ...

Oltre a, i malcapitati - di regola stranieri, senzatetto o affetti da gravi dipendenze - venivano minacciati anche con altri strumenti atti a offendere, come lo spray al peperoncino. "...e umiliazioni contro stranieri , senzatetto e in generale persone in stato di debolezza. I capi d'imputazione provvisoria, citati nell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare ai ...Gli atti di bullismo comprendevano ingiurie verbali e violenza fisica, comealle gambe e alle braccia della vittima. L'episodio più grave si è verificato ad aprile. Durante le ultime ...

Verona, calci e pugni in questura: “Stai zitto o vedi cosa succede”. Agli arresti 5 agenti RaiNews

I poliziotti, sentiti i testimoni e visualizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili. Fondamentale anche il contributo della Polizia ...VERONA - Hanno tradito la divisa. Questa l'affermazione del Gip di Verona, Livia Magri, all'interno dell'ordinanza con cui ha disposto la custodia cautelare per 5 poliziotti di ...