Cagliari-Bari | Ranieri | “Affrontiamo una squadra forte | ma vogliamo vincere Lapadula ci sarà”

(Di martedì 6 giugno 2023) Claudio, tecnico del, ha parlato alla vigilia della gara contro il, valevole per l’andata dei playoff di Serie B 2022/2023: “Dovremoalmeno una delle due gare dato che a loro bastano due pareggi. Serviranno determinazione e volontà, ma dovremo anche giocare con il cuore: è l’unica maniera per ringraziare i nostri tifosi. Stadio? Peccato non averne uno da 50mila posti visto che l’avremmo riempito“.ha poi aggiunto: “Ilè una, ma anche in salute come dimostrato contro il Sudtirol. Tuttavia anche noi stiamo bene: rispettiamo al massimo l’avversario ma. Siamo una famiglia, se c’è una cosa che ho sempre detto ai ragazzi è che solo io posso sgridare i ...

Tolti gli ultimi dubbi in merito a promozione e retrocessione, con lo spareggio tra Spezia e Verona e la finale Playoff di serie B traancora da giocare, il Campionato italiano ha ...Il tecnico del, Michele Mignani , a due giorni dall'andata della finale dei playoff di Serie B 2022/2023 contro il, ha parlato in conferenza stampa: ' L'ostacolo è gigante ma noi non abbiamo paura di ...Questi i numeri dell'edizione 2023 de Il Grande Venerdì di Enzo: · 10 città coinvolte: Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo,· 2 nuovi esordi: Genova e ...

Per Cagliari-Bari tre maxi schermi allo stadio San Nicola per assistere alla gara della finale di andata dei Playoff di Serie B ...Ancora 48 ore di attesa e sarà finale playoff, Cagliari-Bari. In casa biancorossa l’ambiente è carico. E come sempre sono stati i tifosi a dare ancora più entusiasmo alla piazza, esaurendo in poche or ...