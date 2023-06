BTp Valore | raccolti oltre 10 | 6 miliardi in due giorni Piazza Affari sale +0 | 67% con il risiko bancario

La fame di rendimento continua intanto a richiamare il retail verso il nuovo, che sfonda quota 10 miliardi in due giorni. Tra i titoli in evidenza su Milano, c'è in particolare Mps con il ...L'Italia ha ripreso questa strada da qualche anno e ora lo sta facendo con iItalia e con il fresco, riservati appunto ai risparmiatori cosiddetti retail . Si tratta di una soluzione ...Ma soprattutto il listino cede il passo alla marcia trionfale di, destinata a battere nuovi record. E sul fronte del listino irrompe la geopolitica: c'è infatti grande attesa per le ...

Il Btp Valore vola oltre 10,6 miliardi nei primi 2 giorni - Economia Agenzia ANSA

Parte lunedì 5 giugno la prima emissione del nuovo Btp Valore, il titolo di Stato pensato dal Mef esclusivamente per i piccoli risparmiatori. Il tasso minimo garantito sarà crescente: per il primo e i ...Btp Valore addirittura meglio di Btp Italia: nel secondo giorno la domanda raddoppia - E in Borsa Mps trascina il Ftse Mib sull'onda del possibile consoldiamento ...