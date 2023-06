Brutto incidente tra più mezzi in autostrada | vigili del fuoco e ambulanze sul posto

(Di martedì 6 giugno 2023) Un terribilequesta mattina sull’a4 ha causato forti rallentamenti; tutte da accertare le cause dello schianto, avvenuto tra gli svincoli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore in direzione Venezia, che ha coinvolto più: nello specifico sei auto ed un mezzo pesante. L’si è verificato verso le 8.45 di questa mattina, martedì 6 giugno, suldelarrivati da Lonigo e diversedel 118. Intervenuta anche la Polstrada e il personale ausiliario diche hanno deviato il traffico in una sola corsia. >“Ma davvero è tua sorella?”. Antonella Clerici e Cristina: una bionda, l’altra mora. La rara foto Le operazioni di soccorso sono andata avanti per ore: i ...

Calcio italiano in lutto: è morto la giovane promessa del Livorno Anwar Megbli . Il calciator 18enne era ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale di Pisa dopo unstradale. Non ce l'ha fatta Anwar Megbli, giovane attaccante del Livorno che era ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa dopo unstradale. Il calciatore, classe 2005 ...Reggio Emilia soccorsi vigili del fuocotangenzialeAnwar Megbli è morto . Il calciatore delle giovanili del Livorno si trovava ricoverato all' ospedale Cisanello di Pisa dalla mattina di ieri, dopo unstradale . Il 18enne, definito una promessa dagli addetti ai lavori, intorno alle 5.30 del mattino di domenica era stato tamponato da un'auto mentre in sella al suo motorino insieme a ...

Brutto incidente in tangenziale a Reggio: una persona all'ospedale Reggionline

Brutto incidente, poco fa, intorno a mezzogiorno, in via Milano nei pressi di piazza Dinegro. Ancora poco chiamala dinamica dove un’auto è entrata in contatto con una bici.Il mondo del calcio è in lutto, ma in particolare quello italiano per la tragica scomparsa prematura del giovane talento che era una delle stelle promettenti per il futuro ...