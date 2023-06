Bper | al via nuova call di crowdfunding per il Terzo Settore

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 giugno 2023) Oggi parte ufficialmente la sesta edizione di ‘Il futuro a portata di mano’, lacon cuiBanca intende sostenere 3 progetti di riqualificazione di spazi volti alla realizzazione di attività culturali e creative per le giovani generazioni, in aree territoriali italiane che vivono una situazione di fragilità sociale ed economica. Il bando si rivolge ad Enti delper la candidatura di progetti che abbiano la finalità di attivare azioni innovative e inedite con impatto sociale misurabile, per l’inclusione di famiglie con bambini e bambine fino ai 10 anni e/o ragazzi e ragazze fino ai 19 anni. C’è tempo, si legge in una nota, fino alle ore 12 del prossimo 4 agosto per candidare la propria idea su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana die social innovation, e ...