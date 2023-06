Botte e minacce ai nonni per la cocaina | 20enne arrestato

Un 20enne italiano residente a Seregno (Monza) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di estorsione, maltrattamenti e lesioni personali, nei confronti dei suoi nonni e dei genitori. Secondo le ...Esagera con l'alcol e trasforma in un ring la sala del ristorante nella quale era in corso una festa per un battesimo. Urla,ai parenti, costretti a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Al banchetto, in un locale a Bizzarone, sono arrivati i ...I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato per estorsione un 39enne di Fiumefreddo, pregiudicato, autore di una vera e propria persecuzione in danno dei genitori, finalizzata a ...

Botte, minacce e sevizie: notte da incubo ad Atripalda Irpinia TV

Un 20enne italiano residente a Seregno (Monza) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di estorsione, maltrattamenti e lesioni personali, nei confronti dei suoi nonni e dei genitori. (ANSA) ...Per anni ha picchiato la nuova compagna (dopo che con l'ex moglie aveva avuto gli stessi atteggiamenti) con calci, pugni e schiaffi ...