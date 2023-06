Borsa | Europa debole e tassi in focus A Piazza Affari si ragiona su risiko bancario

... Nikkei tocca massimi dal 1990 Chiusura in rialzo per ladi Tokyo con l'Indice Nikkei che ha ...ribadito che l'inflazione è elevata e ha di fatto preannunciato ulteriori rialzi dei tassi inIn, i future sull'Eurostoxx 50 segnano - 0,05%, quelli sul Dax tedesco - 0,06% e quelli sul Ftse londinese - 0,04%. A Milano i contratti sul Ftse Mib cedono lo 0,18%. Tra i titoli principali, ......sono misti e accendono i riflettori su 5 punti chiave da considerare per la giornata di. ... leggi anche C'è un "buco" nel bilancio dell'Ue: i conti non tornano in, perché 5. Fed nell'...

Borsa: per l'Asia seduta contrastata, Europa verso calo - Economia Agenzia ANSA

A Calliano Monferrato il 31 maggio scorso si è svolta la diciassettesima edizione della Borsa di Studio "Teresa Rosmino Bonvicino". Erano presenti il ...Pesano parole Lagarde e rialzo dei tassi in Australia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 giu - Avvio di seduta sotto la parita' per le Borse europee, che continuano a interrogarsi sulle pros ...