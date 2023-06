Bonolis spiazza tutti | addio alla tv | ecco quando Cosa rivela il presentatore

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 giugno 2023) Paolosi è raccontato, nei giorni scorsi, al Festival della tv di Dogliani, in provincia di Cuneo. Il conduttore ha ripercorso i suoi 44 anni di carriera: “Non ho mai avuto paura di fare quello che volevo in televisione” ha detto, poi ha proseguito: “Non bisogna pensare a quello che la gente vuole vedere, bisogna partire da quello che si vuole raccontare. Ognuno di noi è un pezzo irripetibile, dobbiamo avere il coraggio di raccontare quello che siamo, anche in tv. Io l'ho fatto: a volte è piaciuto, a volte è piaciuto di più, raramente è piaciuto meno". Poi, si sofferma sul racconto degli esordi: "Ho cominciato facendo tv per i bambini, poi per i ragazzi, poi per gli adulti: è un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni”.domanda riguardo le sue icone ispiratrici della tv, Paoloha risposto “Corrado e ...