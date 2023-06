Bonolis – Bruganelli | le indiscrezioni erano vere | separazione per loro | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 6 giugno 2023) Insomma alla fine Dagospia non aveva detto fregnacce, Paoloe Soniasi separano davvero. Uscirà domani su Vanity Fair laintervista in cui confermano la rottura. Ecco quanto hanno dichiarato Sonia: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Se arriveranno a quel punto non saranno più amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico”. Paolo: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. ...