(Di martedì 6 giugno 2023) "Oggi, proprio oggi, la Russia ha fatto saltare in aria un'importantesituata a Nova Kakhovka, provocando significative evacudi civili, gravi danni ecologici e minacciando la sicurezza ...

... l'acqua ha sommerso alcune strade della citta' di Kherson, l'oblast in cui si trova laattualmente sotto il controllo dei russi. Secondo il racconto di alcuni abitanti, il livello dell'acqua e' ......45:37 Amministratori locali (filorussi): "Lanon è stata distrutta" Alcuni meccanismi delladi Nova Kakhovka, controllata dai russi, sono stati danneggiati per unucraino e c'...... provocata da unucraino. Lo ha detto il capo dell'amministrazione locale filorussa, ... 06 giu 11:30 Scholz: "Con attacco ala guerra ha nuova dimensione" L'attacco allaucraina ...

Bombardamento diga, l'accusa dell'Ucraina: "Azioni russe da Stato terrorista" - Mondo Agenzia ANSA

