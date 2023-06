Bomba d’acqua sul Maceratese | Macerata allagata

(Di martedì 6 giugno 2023) Le Marche non sono risparmiate dal maltempo che ha investito in particolare il, dopo avere colpito i dintorni di Ancona e la zona dei Fano. Lunedì pomeriggio unadurata quasi 3 ore ha provocato allagamenti di garage, strade, scantinati ma anche caduta di alberi. Disagi si registrano soprattutto a, a Pollenza e a Tolentino. Situazione critica nelle frazioni di Villa Potenza e di Sforzacosta dove si segnalano alcune persone evacuate dai piani più bassi degli edifici e fatte salire a quelli più alti, dopo l’esondazione del Fosso Narducci, con strade e locali allagati, viabilità bloccata. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.la strada che collega Casette Verdini a Stazione di Pollenza. Sono stati 45 nella notte gli interventi dei vigili del fuoco di ...

Il maltempo ha colpito in particolare il Maceratese, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la zona dei Fano in provincia di Pesaro Urbino. Ieri pomeriggio una vera e propriadurata quasi tre ore ha causato allagamenti di strade, garage, scantinati ma anche caduta di alberi. Disagi soprattutto a Macerata, a Pollenza e Tolentino. Situazione particolarmente ...Un violento temporale si è abbattuto nel Maceratese, causando danni, allagamenti, cadute di alberi e l'interruzione di diverse strade. 'A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città - ...Da ieri nelle Marche si sono registrate piogge e temporali sparsi di forte intensità, problemi di viabilità a Fano, allagamenti nell'anconetano, mentre in due paesi del maceratese si è deciso per la ...