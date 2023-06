Bomba d' acqua nel maceratese | oggi scuole chiuse

Il maltempo ha colpito nelle ultime ore la provincia di Macerata. Nel tardo pomeriggio del 6 giugno una 'd'' durata quasi tre ore ha causato allagamenti di strade, garage e scantinati ma anche la caduta di alberi. Situazione particolarmente critica nelle frazioni di Villa Potenza e di ..."Andate in Cina", l'ideona dell'eco - attivista fa sbottare Donzelli: sotterrato Lad'ha costretto alcune persone all'evacuazione. Inoltre per la giornata di oggi, le scuole di Villa ...Isola, urla di terrore per Alessandra, malore durante una prova in. Alvin corre a soccorrerla:... in occasione delle nomination, Gian Maria Sainato ha sganciato la. 'Helena mi ha detto che ...

Nelle ultime ore il maltempo ha colpito in particolare il Maceratese, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la zona dei Fano in provincia di Pesaro Urbino. Nel tardo pomeriggio una vera e pro ...Il maltempo ha colpito nelle ultime ore la provincia di Macerata. Nel tardo pomeriggio del 6 giugno una 'bomba d'acqua' durata quasi tre ore ha causato allagamenti di strade, garage e scantinati ma an ...