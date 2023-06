Inutile dire quanto ilsia attesso. "In Times New Roman..." viene presentato come un ... Serendeepity Corso di Porta Ticinese 100, Milano; Disco D'Oro Via Galliero 23,e Fonoteca Via ...È davvero importante ilSport inclusivo alla Dozza, che ha l'obiettivo primario di trasformare e riqualificare il Centro sportivo ...L'azienda ha avviato nel 2023 unpilota di e - mobility per il trasporto delle lastre tra gli stabilimenti di Mordano e Fiorano che, attraverso l'utilizzo di camion elettrici, porterà alla ...

Bologna, il progetto Sport inclusivo alla Dozza: attività integrate e senza barriere - Luce Luce

Hanno partecipato alla manifestazione d'interesse per creare il corpo docente del nuovo corso di laurea. Leone: «Risposta entusiasmante» ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...