Boldi e De Sica | virale un loro film del ’96 dove viaggiano nel tempo | ecco come si immaginavano il 2023

(Di martedì 6 giugno 2023)ce lo immaginavamo ilquando eravamo nel 1996? A rispondere a questa domanda è stato Carlo Vanzina che nel 1996 uscì al cinema con la pellicola A Spasso Nelcon Massimoe Christian De. I due – che interpretavano rispettivamente un imprenditore leghista e un principe romano – si ritrovavano per puro caso a un parco giochi a Los Angeles incastrati dentro il gioco della Macchina del. Un gioco che in realtà si rivelò funzionare davvero dato che i due finirono in più epoche storiche. Preistoria, Rinascimento, Seconda Guerra Mondiale e pure una capatina nel futuro, ovvero nel. Ed è così che nella scena Christian Deprende un quotidiano “costasempre, 100 mila lire” / “ammazza che inflazione” e ...

