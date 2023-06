Blue Beetle | un nuovo teaser svela un' importante aggiunta al cast del cinecomic DC

(Di martedì 6 giugno 2023) C'è una nuovaaldi: scopriamo di chi si tratta neldelDC. Sta arrivando l'estate, e con essa anche, ilDC con protagonista Xolo Maridueña. E neldel film, scopriamo ora grazie a un, c'è anche un nome di spicco del panorama musicale globale: Becky G. Ecco Khaji-Da Rebbeca Marie Gomez a.k.a. Becky G. (che abbiamo già visto anche in veste d'attrice ad esempio nella serie tv Empire o nel film Power Rangers del 2017) presterà la voce a Khaji-Da, il simbionte alieno racchiuso all'interno dello scarabeo che sceglierà Jaime Reyes come degno possessore del suo ...

