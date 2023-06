Black Mirror | rilasciati i poster dei cinque episodi della sesta stagione

11 minuti fa Dopo quattro anni lontano dai riflettori,è finalmente pronto per il suo trionfante ritorno. La stimolante serie TV di Netflix è a pochi giorni di distanza dalla sua attesissima sesta stagione, composta da 5 episodi - di cui sono ...Dopo l'entusiasmante trailer ufficiale di6 , i fan della serie distocica di Charlie Brooker non vedono l'ora di tuffarsi nelle inquietudini di questi nuovi episodi che avranno un cast di prim'ordine, in cui spiccano Aaron Paul, ...... Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner, Leonardo Sbaraglia, Georgina Campbell - già protagonista dell'episodio Hang the DJ di...

La sesta stagione della creature di Charlie Brooker approderà sulla piattaforma digitale il prossimo 15 giugno.Black Mirror sta per tornare su Netflix e nell'attesa ecco i 5 poster della Stagione 6 ognuno dedicato ad uno degli episodi che vedremo.