Binance sotto accusa | la SEC apre il fuoco su CZ e sulle violazioni finanziarie dell’exchange

Leggi su blockworld

(Di martedì 6 giugno 2023) La Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato una causa contro, l’exchange di criptovalute,ndolo di violare le leggi federali sui beni finanziari. La SEC statunitense, in pratica, sostiene cheoperi come una “borsa di valori non autorizzata” e ha anche sollevato accuse riguardo alla vendita di prodotti derivati non regolamentati. Inoltre, l’azienda èta di aver gestito in modo improprio i fondi dei clienti e sono state presentate 13 diverse accuse, tra cui la commistione dei fondi dei clienti con quelli dell’azienda e la mancanza di misure adeguate per impedire agli investitori statunitensi di utilizzare i serviziinternazionale. Il documento della SEC menziona diversi episodi, come il coinvolgimento di Merit Peak Limited, un market maker ...