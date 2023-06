Bilanci | nuova vendita di beni | rifiuti | fino alla richiesta di dimissioni dell’assessore | si torna in Consiglio

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Conferenza dei capiguppo che si è riunita a Palazzo di città ha calendarizzato uncomunale corposo di argomenti. La prima convocazione è stata fissata per lunedì 12 maggio a partire dalle 15:30. Otto gli argomenti all’ordine iscritti all’ordine del giorno a partire da una serie di fasicoli che riguardano i conti comunali con la proposta di Delibera n. 134 del 15/05/2023 – “Patto per Avellino”: accordo tra la Presidenza deldei Ministri e il Comune di Avellino per il riequilibrio strutturale e per il recupero del disavanzo – art. 43, c. 2, del D. L. 17/05/2022, n. 50, convertito in legge 1 Quindi il nuovo Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni degli immobili di proprieta? comunale 2023-2025 che nel primi due bienni è andato molto a rilento. Tra l’altro in questa occasione dal piano dovrà essere ...

... se non la soluzione definitiva, almeno di ausilio per risolvere la scarsità di lavoratori e sostenere ipubblici. In questo senso Australia eZelanda sono da tempo esemplari, superando ...La Serie A è arrivata alla conclusione lo scorso fine settimana e per molti club è il momento deisportivi e di avviare la programmazione in vista dellastagione. Il Milan ha concluso l'anno con un quarto posto in campionato ma solo grazie alla penalizzazione della Juventus e una ...L'orizzonte è già chiaro per Massimiliano Allegri: tra 34 giorni si riparte per unaavventura,... di ricaricare le batterie e dedicarsi agli affetti più cari ma sono anche i giorni deie ...

Bilanci, nuova vendita di beni, rifiuti, fino alla richiesta di dimissioni ... anteprima24.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Russi colpiscono la centrale idroelettrica di Kakhovka. LIVE ...A tal proposito avevo già preso contatto con i proprietari, i quali avevano già alienato l’area; per risolvere questo basta rivolgersi alla nuova proprietà. Ci sarebbe anche un miglioramento della ...