Biblofestival | gli eventi della settimana

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 giugno 2023) Continua il viaggio dinella provincia bergamasca con laboratori, storie, spettacoli di strada, teatr e giocoleria. Da venerdì 9 a domenica 11 giugno sono coinvolti sei comuni conpomeridiani e serali: Urgnano, Brignano, Comun Nuovo, Cologno al Serio, Osio Sotto e Arcene. La rassegna è organizzata dai Sistemi Bibliotecari dell’Area di Dalmine e dell’Area Nord-Ovestprovincia di Bergamo con il patrocinioProvincia di Bergamo e la direzione artistica di Simonetta Rovelli e Raffaella Basezzi. Di seguito una breve descrizione degli appuntamenti, tutti a ingresso libero. – Venerdì 9 giugno a Urgnano e Brignano Bibliofestival venerdì 9 giugno ospita Pandemonium Teatro a Urgnano. Alle 17.00 nel cortilettoRocca Albani in via Rocca n. 108 (in caso di maltempo sempre ...