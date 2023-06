Bergamo | le denunce dal fantomatico «Tribunale Popolare» per lavoratori e pubblici ufficiali | indagati tre complottisti

Chi sono i complottisti Tre di loro, tutti uomini tra i 47 e i 57 anni con residenza tra le province di, Milano e Novara, sono oggetto di un'indagine della procura diper i reati di ...Adesso tre di queste 'guardie popolari', tutti uomini tra i 47 e i 57 anni residenti tra le province di, Milano e Novara, sono stati indagati dalla procura diper i reati di ...L'ultimo posto spetta a(4.453d'inforunio dal primo gennaio al 30 aprile 2023 confronto le 4.621 dello scorso anno e - 3,64% ). Lecco, fra le province "più virtuose" in quanto a ...

Bergamo, le denunce dal fantomatico «Tribunale Popolare» per ... Open

Continuano i disagi per il servizio. In quattro giorni certificati mandati da 11 dottori che non si sono presentati al lavoro. Ats: «Nuovi contratti e nuovo piano organizzativo» ...Si sono autoproclamati "guardie popolari", girano in divisa con lasciapassare universali e considerano le loro case ambasciate inviolabili: sono ...