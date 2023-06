Benzema | «Volevo finire la mia carriere al Real | ma a volte si presenta un’altra opportunità»

(Di martedì 6 giugno 2023) Il giorno dell’addio di Karim “The Dream”alMadrid attraverso una conferenza stampa. Introdotto dal presidente Florentino Perez,ha salutato il club che lo ha reso una leggenda del calcio europeo. Le parole del francese riportate de Marca che scrive: “Se ne va da calciatore bianconero con più titoli della sua storia (25, come Marcelo), da secondo capocannoniere del club e regalando un calcio unico, speciale, adifficile da capire per i tifosi”. Lui ringrazia: «IlMadrid sarà sempre io e la mia famiglia guarderemo sempre le partite. La mia idea era dialMadrid, ma nella vita asi», da 200 milioni a stagione, verrebbe da ...

Commenta per primo Dopo 14 anni e 354 gol con il Real Madrid, Karimsaluta l'Europa. Il francese continuerà la sua carriera in Arabia Saudita e oggi ha ... maringraziare il Real e i miei ......giocherà nell'Al Ittihad, firmerà un biennale da 100 milioni di euro a stagione. Sul Real Madrid "Ero un bambino quando sono arrivato al Real Madrid, avevo 21 anni.solo divertirmi e ..."Quando sono arrivato qui ero un bambino continua- ,solo divertirmi e guardate tutto quello che ho vinto ha aggiuntoNessun altro club è come il Real Madrid, il luogo ...

Benzema saluta il Real Madrid: "Volevo chiudere qui, ma la vita ... Goal.com

Volevo chiudere qui con questa maglia ma ... FLORENTINO - Prima del 9 blanco, aveva preso il microfono Florentino Perez per il saluto a Benzema. “Oggi è un giorno molto difficile per me, in cui mi ...Madrid, 6 giu. - (Adnkronos) - "Non dimenticherò mai il Real Madrid. È impossibile, è il miglior club di sempre. Ma penso che oggi sia il momento di andare via". Inizia così il saluto di Karim Benzema ...