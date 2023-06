' Benzema in Arabia Saudita all' Al - Ittihad | manca solo l' annuncio'

(Di martedì 6 giugno 2023) È ormai fatta per il trasferimento di Karimin, all'Al -. Secondo alcune fonti vicine al clubil contratto sarebbe già ufficiale e mancherebbel', ...

Adesso è ufficiale: Karim Benzema è un nuovo giocatore dell' Al Ittihad. Lo storico attaccante francese ormai ex Real Madrid (dove ha giocato per ben 14 anni) riparte dall'Arabia Saudita all'età di 35 ...Dopo il colpo Benzema, l’Al Ittihad è vicinissimo ad un altro colpo dall’Europa. N’Golo Kantè ha quasi accettato l’offerta della squadra saudita da 100 milioni annui fino al 2025. Il centrocampista fr ...