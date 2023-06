Benzema ha firmato un triennale con l’Al-Ittihad L’Equipe

(Di martedì 6 giugno 2023) Nel giorno della festa d’addio di Karimal Real Madrid,ne “ufficializza” il futuro in Arabia Saudita. Secondo l’agenzia Afp, che cita una fonte interna al club saudita, “l’attaccante francese haper i prossimi tre anni con Al-”. “Il Pallone d’Oro 2022, secondo capocannoniere della storia della Casa Blanca, con 354 gol, alle spalle di Cristiano Ronaldo (450 gol), e quinto giocatore con più presenze con 648 partite giocate, parte dunque per ritrovare l’ex compagno portoghese in Arabia Saudita , forse in attesa dell’arrivo di Lionel Messi. Come Ronaldo al-Nassr,sarà la stella travolgente di una rosa composta dai nazionali egiziani Ahmed Hegazy e dall’angolano Helder Costa, allenati dall’ex allenatore di FC Porto o Tottenham, il portoghese ...

Imminente l'annuncio ufficiale da parte del club saudita JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - Domenica scorsa l'annuncio della separazione con ...Karim Benzema scenderà in campo alle 18.30 per l'ultima volta al Santiago Bernabéu da giocatore del Real Madrid. Dopo averlo fatto per la prima volta nella calda estate del 2009 per la sua presentazio ...