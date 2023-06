Benzema all' Al - Itthiad | ora è ufficiale | accordo fino al 2026

è qui, una nuova tigre ruggirà. Benvenuto'Al - Ittihad" , ha scritto il club su ...IL COMUNICATO - Questo il comunicato, arrivato assieme'annuncio su Twitter : 'ha firmato un contratto per il suo trasferimento'Al - Ittihad per un periodo di tre anni a partire dalla ......che anche Messi - dopo l'addio al PSG - abbia ricevuto un'offerta da 400 milioni di euro'anno ... Messi, Ronaldo e: se state cercando un portiere per la prossima stagione, fatemi sapere ', ha ...

"Benzema all'Al Ittihad, ci siamo: firmato un contratto triennale" Tuttosport

Adesso è ufficiale: Karim Benzema è un nuovo giocatore dell' Al Ittihad. Lo storico attaccante francese ormai ex Real Madrid (dove ha giocato per ben 14 anni) riparte dall'Arabia Saudita all'età di 35 ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...