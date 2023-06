Benjamin Mascolo e la rottura con Bella Thorne | “È finita per colpa dei soldi | lei guadagnava milioni con OnlyFans”

(Di martedì 6 giugno 2023)e la fine della relazione conL’ex cantante del duo Benji e Fede,, parla per la prima volta della fine della sua relazione con l’attrice. Intervistato da Vanity Fair, il cantante ha rivelato che il denaro ha avuto un peso fondamentale sulla fine della loro storia d’amore: “Èperdei, leicon”. “Nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia – ha spiegato– Anche il rapporto con il denaro ci ha ...

La fidanzata di- del duo musicale Benji & Fede - sembra essersi davvero messa alle spalle il passato da attrice per bambini, diventando una regista per 'adulti'.' Francesco era in stato confusionale ', aggiunge. 'Gli ho detto che era suo dovere civico denunciare - prosegue il cantante - perché se questa cosa succede di nuovo e tu non l'hai ...Matrimonio pere Bella Thorne , che si sposeranno. Il 28enne cantante del gruppo e Fede, che si è sciolto nel febbraio 2020, e l'attrice e cantante statunitense sono fidanzati dal 2019. Lui le ha ...

Benjamin Mascolo: "Con Bella Thorne è finita per i soldi, guadagnava milioni su OnlyFans" TGCOM

L’ex cantante del duo Benji e Fede, Benjamin Mascolo, parla per la prima volta della fine della sua relazione con l’attrice Bella Thorne. Intervistato da Vanity Fair, il cantante ha rivelato che il ...«Ero ferito dalla fine della storia con la mia ex, è stato un momento molto difficile a livello personale. Ho accettato delle cose che non avrei ...