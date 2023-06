Benedetta Rossi | la sua pasta salmone e piselli è raffinata e gustosa | ecco come prepararla

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 6 giugno 2023)consigliaprimo piatto una: è una ricetta che unisce due sapori delicati dando vita a un piatto raffinato e gustoso.il procedimento per voinon ha certo bisogno di presentazioni: è una delle food blogger e food influencer più conosciute a livello nazionale. Diversi anni fa, anche grazie al suo compagno di vita Marco, la donna ha aperto un proprio canale YouTube mostrando la sua arte ai fornelli. Con il tempo è divenuta nota per la semplicità e la bontà dei piatti preparati. Non sono mancate per lei grosse soddisfazioniapparizioni televisive nei principali programmi di cucina, un proprio show culinario (Fatto in casa), e qualche libro scritto. Di ...