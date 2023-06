Bellizzi | vandali rompono canestro al parco giochi

(Di martedì 6 giugno 2023)in azione a: trovato rotto ilper il basket installato dal Comune per consentire a bambini e adolescenti di giocare a basket nel“La Stella”, come riporta Salerno Today. “Niente da fare l’imbecille lo trovi sempre e ad ogni ora – ha dichiarato il Sindaco diMimmo Volpe –. Rompere ilè sinonimo di stupidità e non amare lo spazio dedicato ai ragazzi. La segnalazione è arrivata da un cittadino che ringrazio anche del filmato che può farci scoprire gli eventuali colpevoli. Aiutateci a difendere la città dalsmo”. Segui ZON.IT su Google News.

