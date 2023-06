Belen | Stefano De Martino ed Emma in che rapporti sono? Spunta una foto insieme | altro che litigio!

... le foto delle nozze in Liguria INSIEME Fotogallery -De Martino a Napoli,allo stadio con Santiago LE IMMAGINI SOCIAL Fotogallery - Nina Zilli è diventata mamma: ecco Anna Blue ...Lo scatto circola in rete e conferma l'amicizia che lega la cantante all'ex fidanzato e alla ...E dopo queste parole la Marrone è stata beccata a pranzo proprio conRodriguez. Una fan page dell'artista ha pubblicato lo scatto della reunion. In realtà la Marrone e la Rodriguez si ...

Stefano De Martino a Napoli, Belen Rodriguez allo stadio con Santiago TGCOM

Emma Marrone e Stefano De Martino ai ferri corti Ci ha pensato la cantante a smontare il gossip, chiarendo via social di non avere nulla contro il suo ex. Dopo aver dimostrato di essere molto amica d ...Nessun gelo tra Emma e Stefano De Martino. Il rapporto tra i due ex fidanzati - ex concorrenti di Amici - è sereno. Voce di una "nuova crepa" tra i due è tornata attuale nelle scorse ore per via di un ...