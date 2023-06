(Di martedì 6 giugno 2023) Sembra proprio che la piccola di casastia diventando una It - Girl (ragazze che dettano i nuovi trend e le nuove mode), proprio come sua madre.

Sono accorsi anche Brooklyne Nicola Peltz che hanno festeggiato qualche giorno fa il loro primo anniversario di matrimonio . Mamma Victoria non ha potuto fare a meno di condividere alcune ......la reunion con VictoriaUna famiglia felice Le foto condivise da Victoria e David...di ritorno dalla settimana trascorsa fuori Londra in compagnia di suo marito e dei suoi. Un'...... con laHarper. A riprendere tutto, Victoria. David e Harpersi sono lanciati a cantare un classico di sir Elton, ' Crocodile Rock ', del 1972. Così, mentre Elton cantava sul palco, il ...

Beckham, la figlia Harper e il maglio del costo choc: ecco il prezzo leggo.it

La famiglia Beckham si è riunita per passare insieme una bella settimana. Erano presenti tutti, i capostipiti della famiglia, David Beckham e Victoria Beckham, i figli minori ...I figli di Beckham, Shaquille O’Neal e John Travolta sono i protagonisti della pubblicità del Got Milk realizzata da Danone per le bevande vegetali.