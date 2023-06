(Di martedì 6 giugno 2023) Drasticodelle aspettative dideinell'area euro: nell'ultima rilevazione, effettuata ad aprile, per i prossimi 12 mesi prevedevano in media un carovita al 4,1%, a fronte ...

Laprecisa che l'incertezza sulle aspettative di inflazione è a sua volta diminuita e che il calo sulle attese di caro vita di aprile ha più che compensato il leggero rialzo che si era registrato ...Si tratta di un rendimento medio annuo, aldelle imposte del 12,5% sulle cedole e incluso il ...che tiene il titolo fino alla scadenza potrebbe essere interessante se i tassi ufficiali della...Aldell'imposizione fiscale, siamo sul 7,25%. Inutile dirvi che questi siano numeri ... In caso di upgrade, la Banca Centrale Europea () li inserirebbe in portafoglio tra i titoli acquistabili ...

Bce, netto calo attese inflazione consumatori eurozona al 4,1% www.ildomanid'italia.eu

E neanche i salari. Ricordiamo che un aumento medio annuo del 3 per cento (il 2 per cento di inflazione accettata, più un 1 per cento di produttività ) viene considerato normale anche dagli economisti ..."Con l’attenuarsi della crisi energetica, i governi" dell’Eurozona "dovrebbero ritirare tempestivamente e in modo concertato le relative misure di sostegno" adottate nei mesi scorsi, "per evitare di a ...