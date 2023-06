Basket in carrozzina | l’Italia ai Mondiali di Dubai | dal 9 giugno le gare

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 6 giugno 2023)– La quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo di pallacanestro insi svolgerà a(Emirati Arabi Uniti) dal 9 al 212023. Protagoniste 16 rappresentative maschili e 10 femminili;è presente con la Nazionale maschile, che ha conquistato la qualificazione grazie al quarto posto ottenuto negli ultimi Europei di Madrid nel dicembre 2021. Il torneo iridato avrebbe dovuto svolgersi nel novembre 2022, prima del rinvio deciso dalla federazione internazionale IWBF vista la concomitanza con il Campionato del Mondo di calcio in Qatar. Si tratta dell’ottava partecipazione nella storia della Nazionale italiana di pallacanestro in, la quinta consecutiva a partire dall’edizione del 2006 in Olanda, ad Amsterdam. Nel 2010 il miglior risultato di ...