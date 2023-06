Baseball | European Champions Cup 2023 | Parma | ottimo esordio Paderborn travolto senza problemi

Leggi su oasport

pernella prima partita diCup, che poi è semplicemente la Coppa dei Campioni di cui il club ducale detiene il titolo da due stagioni. I campioni sconfiggono i tedeschi Untouchables, evidentemente, tanto intoccabili non sono e subiscono un chiaro 13-0. Si comincia subito con il piede giusto per quel che riguarda gli uomini di Saccardi. Manifesta all'ottavo inning a parte, è la performance che comincia ad alto ritmo, portati da Gonzalez con un doppio da 2 RBI e da Astorri con una palla ground che manda a segno Mineo. In difesa Guillen è praticamente perfetto, in coppia con Mineo, e questo regala serenità ai ducali.