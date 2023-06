Baruffi Pd | ' Schlein non è una donna sola al comando | siamo un partito unitario'

... il responsabile Enti locali del Pd Davideha parlato a Domani provando a ristabilire la verità dei fatti. "Non credo affatto chevoglia essere una donna sola al comando. E sono ...Ma in realtà è stata chiesta, a gran voce, alla segretaria Ellyda molti esponenti della minoranza. Lo è anche Davide, responsabile enti locali, dunque nel mirino dei suoi stessi ...Si può capire la delusione e stizza del piddino, fedelissimo di Bonaccini, che gli ha trovato un lavoro come suo sottosegretario dopo la ... a cui a suo tempo Bonaccini aveva delegato, ...

Baruffi: «È falso che Schlein decide da sola. I riformisti la seguano» Domani

Davide Baruffi (Pd): "Non credo affatto che Schlein voglia essere una donna sola al comando. E sono convinto che ci sia bisogno di tutti per costruire un partito più grande e più forte" ...Roma, 6 giu (Adnkronos) – “Non credo affatto che Schlein voglia essere una donna sola al comando. E sono convinto che ci sia bisogno di tutti per costruire un partito più grande e più forte, che sia i ...