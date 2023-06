Baronissi | presentata la decima edizione delle “Baronissiadi”

Leggi su zon

(Di martedì 6 giugno 2023) Questa mattina presso la sala “Tulipano” dell’Hotel dei Principati asi è tenuta la conferenza stampa di presentazione dellaadi 2023 – Villaggio dello sport”. L’evento sportivo su strada tra i più famosi d’Italia quest’anno si terrà dal 12 Giugno al 16 Giugno presso il Campus Universitario di Salerno, sito in, Via S. Allende, organizzato da ASD Polisportiva2010 e ASDadi 2011 con la partnership del “C.U.S Salerno”. Tra i patrocinanti dell’evento il Comune di, Pellezzano, Fisciano e Mercato San Severino. Riconoscimento importante a livello nazionale, per questa Xdella Kermesse, il patrociniodell’U.S. Salernitana, del CONI, ...