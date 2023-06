Banda dei falsi matrimoni a Messina | quattro condannati in appello

(Di martedì 6 giugno 2023) Lo scrive la Gazzetta del Sud oggi in edicola. Si tratta dei cittadini marocchini Abdelkarim Aboufares e Hicham Hamraou i, e delle messinesi Valentina Cuscinà e Giuseppa Perrone . Sono stati ...

Dalle 12.00 alle 13:30, è invece il turno della rinomatad'Affori per un'esibizione tra le ... un' azione partecipata, tra gli appuntamenti più amatiBAM Season Day, che coinvolge i bambini ......CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303) Show Dogs - Entriamo in scena Spy - comedy nel mondo... Krypto, il cane di Superman, raduna unadi animali per salvare il suo padrone e gli altri ...... ha fatto emergere un'attività illecita sistematica: la, una volta sottratto il veicolo che ... L'attività investigativa è iniziata dai sospettivigili che, durante i consueti controlli nell'...

La Banda dei Tamburi a Villa Levi Musica funk e blues a Boretto - La ... il Resto del Carlino

Il momento conclusivo dello spettacolo vedrà sul palco “l’orchestra diffusa”, formata dalla rappresentanza di tutte le scuole partecipanti ...Il comandante della Legione ‘Toscana’ Pierangelo Iannotti riceve l’arcivescovo Giuseppe Betori. Restituiti una Madonna con bambino e una maiolica ’nascosta’ in una casa d’aste londinese.