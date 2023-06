Banca Generali | flussi a maggio 2023 in crescita del 24% nell' ultimo anno

(Di martedì 6 giugno 2023)presentaper 742 milioni di euro, indel 56% rispetto al mese precedente e del 24% rispetto al2022. Da iniziola raccolta supera i 2,7 miliardi di euro (+9% rispetto al corrispondente valore dello scorso). In termini di prodotto, si segnala la solida domanda di soluzioni gestite con 68 milioni di euro nel mese e 520 milioni da inizio). Tra queste, emergono i contenitori finanziari con 53 milioni nel mese (277 milioni da inizio) e i fondi di casa (13 milioni nel mese e 183 milioni da gennaio). Confermato poi il trend di aprile che aveva già evidenziato una graduale stabilizzazione deiassicurativi, grazie al rinnovo della gamma ...

