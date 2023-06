Avevamo concesso il patrocinio al Pride | e ne hanno fatto una strumentalizzazione vergognosa

in buona fede il patrocinio e lui ne fa una strumentalizzazione vergognosa.chiesto proprio il contrario, ossia di non associare la regione a pratiche illegali che non ...bisogno di mettere in rete le diverse risorse di questa città, per avanzare proposte e ... alle quali si è aggiunto un prezioso alabastro generosamentedalla Fondazione Camillo ...Hanno rubato pure due grossi carrelli, del valore di 500 euro, checomprato autotassandoci'. un bene affidato dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati al Comune di Palermo e poi...

“Avevamo concesso il patrocinio al Pride, e ne hanno fatto una ... L'HuffPost