Avellino | è la settimana di Giorgio Perinetti | fumata bianca in arrivo

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la risoluzione consensuale con il direttore sportivo, Enzo De Vito in casacomincia a delinearsi il futuro. Dopo la retrocessione in LegaPro, il Brescia programma la prossima stagione con Renzo Castagnini, liberatosi del contratto che lo legava al Perugia. Le porte girevoli in casa rondinelle, apre all’diad, pronto a firmare un contratto triennale. Il dirigente romano ha avuto cartada parte della società guidata dalla famiglia D’Agostino. Nella sua avventura in biancoverde,sarà seguito da Pierfrancesco Strano per l’area scouting e Luigi Condò da direttore sportivo. Non più tardi di venerdì, salvo colpi di scena la società presenterà il nuovo corso dirigenziale alla ...