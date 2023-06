Autovelox - A Milano il tribunale boccia i rilevatori di viale Fulvio Testi

(Di martedì 6 giugno 2023) Era da tempo che si attendeva una decisione in merito aglidi, oggetto di una valanga di ricorsi, anche sostenuti da associazioni dei consumatori. Ora, dopo il parere sfavorevole del giudice di pace che, in prima istanza, aveva confermato la validità delle sanzioni, arriva una nuova pronuncia in appello, da parte della prima sezione sempre delcivile: quest'ultima ha infatti annullato due dei cinque verbali ricevuti da un automobilista che, nel 2021, aveva superato il limite di velocità, stabilito in 50 km/h. Alla base della decisione, il provvedimento del prefetto che aveva inseritofra le strade urbane di scorrimento, nelle quali è legittima l'installazione della ...

Le multe sono la croce di una città che ricava dagliil doppio dio Roma. Medaglia d`oro sugli, di bronzo nella classifica generale. E i soldi non vanno tutti alla ...Inoltre, per una maggiore comodità, puoi consultare la mappa deglidiper conoscere le posizioni esatte. Mantenere una guida sicura e rispettare i limiti di velocità è fondamentale ...Gliinstallati ain viale Fulvio Testi sono irregolari. Perché il loro posizionamento fa mancare, almeno in alcuni tratti, la corsia per la sosta d'emergenza. Gliin totale ...

Multe stradali, un tesoro per gli enti locali: entrate per mezzo miliardo. Milano al top, poi Roma. Firenze re Il Messaggero - Motori

Una ricerca del Codacons ha calcolato gli incassi derivanti dalle mute: ecco quale è la città dove si rischia di più ...Milano – Viale Fulvio Testi non ha tutte le caratteristiche per ospitare un autovelox. In particolare, secondo il Tribunale civile, all’arteria che porta all’hinterland nord manca la banchina per le s ...