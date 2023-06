Autostrade - Liguria | code apocalittiche nel weekend | la Regione convoca i gestori

Leggi su quattroruote

(Di martedì 6 giugno 2023) Apocalisse annunciata sulleliguri: ildel 2 giugno ha generatodi lunghezza infinita, stimata in 24 chilometri, nel tratto dell'A10 tra Ventimiglia e Genova, in particolare tra il confine e Savona, nella tratta gestita dall'Autofiori, società del gruppo Gavio. E questo senza distinzione di orario, perché già in mattinata gli incolonnamenti raggiungevano una decina di chilometri. Causa degli incolonnamenti, gli innumerevoli cantieri che la società concessionaria non ha provveduto a rimuovere, presenti soprattutto nelle gallerie, per accedere a ognuna delle quali era necessario attendere venti e più minuti. La situazione ha determinato la reazione del presidente dellaGiovanni Toti che, giudicando il quadro intollerabile, hato la società ...