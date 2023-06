Aurora Ramazzotti e il fisico a due mesi dal parto | ' Non mi entrano i vestiti vecchi | ma ecco il mio metodo'

, dopo poco più di due mesi dalla nascita del suo primogenito, Cesare Cerza , nelle sue ultime Instagram stories ha raccontato, con la consueta ironia, il cambiamento radicale del ...Gioie e fatiche di essere mamma. Ogni giorno perè una nuova scoperta. Una piacevole sorpresa in un ruolo che ha felicemente scelto grazie anche al suo Goffredo. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros, e diventata ......- La principessa Eugenia di York presenta il suo secondogenito GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Fuori programma piccante per Alba Parietti IN POSA PER I FOLLOWER Fotogallery -in ...

Aurora Ramazzotti seminuda allo specchio: "Il corpo fa cose incredibili" TGCOM

Aurora Ramazzotti, dopo poco più di due mesi dalla nascita del suo primogenito, Cesare Cerza, nelle sue ultime Instagram stories ha raccontato, con la consueta ironia, il cambiamento ...Aurora Ramazzotti si è confessata con i fan a proposito del suo corpo a due mesi dalla nascita del suo bambino, il piccolo Cesare.