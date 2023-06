Aumento dei prezzi dei prodotti alimentari | i rincari di aprile 2023

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 giugno 2023) Quella alle porta sarà un’estate ballerina, meteorologicamente molto instabile, e dunque particolarmente rischiosa per le colture, con piogge intense e rischi bombe d’acqua che potrebbero provocare allagamenti e alluvioni, alternate a periodi di siccità che potrebbero portare a nuovisui: insomma, anche per giugno e per i prossimi mesi il nostro portafoglio potrebbe risentire parecchio dei cambiamenti climatici in atto. Secondo l’ultima fotografia scattata da Unioncamere nella sua rilevazione mensile deidei beniall’ingrosso, proseguono i segnali di rallentamento già avviati a gennaio e continuati nei mesi successivi per alcuni dei principali comparti dell’agroalimentare nazionale. Sul fronte deial consumo, adresta ancora elevata ...