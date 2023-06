Audi Q6 - Salto di qualità

Leggi su quattroruote

(Di martedì 6 giugno 2023) Tra le novità in arrivo in casa, la Q6 e-tron merita un'attenzione particolare. Se non altro perché questa Suv sarà, per la Casa, il primo modello costruito su una piattaforma tutta nuova, evoluta, frutto di uno a quattro mani con la Porsche. La quale, in teoria, dovrebbe riservarsi il ruolo di madrina ufficiale di questa base tecnica, sdoganandola per prima in assoluto sulla nuova Macan elettrica. Da considerarsi, a tutti gli effetti, cugina della Q6 e-tron. Com'è. Nella migliore delle ipotesi, la Q6 e-tron si mostrerà al pubblico verso la fine dell'anno (più facilmente nel 2024) e i collsono ormai entrati nelle fasi finali: nelle scorse settimane, l'ha diffuso alcune immagini dell'elettrica impegnata nei test su neve, nel Nord Europa: si trattava di esemplari di pre-serie ancora coperti da pellicole mimetiche, più ...