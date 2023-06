Aubameyang | nuova pista per il futuro

... il tecnico argentino pianifica una vera e propria rivoluzione, quanti addiiLaera del ... Sul piede di partenza, tra gli altri, Joao Felix,e Ziyech. Un quadro complesso e da definire ......spiega che ci sono state squadre con vere e proprie superstar come Pierre - Emerick, ... che si spera possa segnare l'inizio di unaera per la Bundesliga, con una corsa al titolo più ...Commenta per primo Alla corsa per accaparrarsi Victor Osimhen si aggiunge unapretendente. Dopo che lo stesso attaccante del Napoli era stato visto a Parigi, insieme al suo ...che ...

Milan, nel mirino ancora Aubameyang La notizia da Londra... Daily Milan

Mauricio Pochettino ha il compito di alleggerire una rosa di 33 uomini più i prestiti che faranno ritorno a Londra ...Sfoltire una rosa attualmente composta da 39 giocatori. È questo il compito primario di Mauricio Pochettino nella sua nuova avventura al Chelsea..