Atletica | staffette in pista a Parigi ed Annecy | weekend decisivo per la qualificazione ai Mondiali

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) L’italiana si prepara a vivere un importante fine settimana sul territorio francese. Leazzurre 4×100 e 4×400 maschili, infatti, avranno la possibilità di qualificarsi aidi Budapest 2023. Tre dei quattro campioni olimpici della 4×100 gareggeranno avenerdì sera nella quarta tappa della Diamond League, per migliorare il 38.38 corso il 7 maggio a Firenze. Domenica sera, invece, adsarà la volta del debutto stagionale della 4×400 che deve consolidare il 3:02.60 degli Europei di Monaco di Baviera. Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo ha diramato la lista dei convocati con la 4×100 che sarà composta per 3/4 dai campioni olimpici di Tokyo: Lorenzo Patta in prima frazione, Fausto Desalu in terza e Filippo Tortu in quarta. Per la seconda frazione, le ...