Atletica | Pietro Arese avvicina il record italiano! Vittoria in Polonia | Di Napoli nel mirino

(Di martedì 6 giugno 2023)sta vivendo un eccezionale momento di forma e si èto sensibilmente alitaliano dei 1500 metri. Dopo il 3:34.37 timbrato settimana scorsa a Montreuil (Francia), il 23enne si è migliorato ulteriormente a Bydgoszcz () dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il piemontese è sceso a un un eccellente 3:33.56 (tra l’altrodel meeting) e si è fermato a otto decimi dal primato nazionale, che Gennaro Didetiene dal 9 settembre 1990 (3:32.78 a Rieti).consolida il secondo posto nelle lista tricolore all-time, sigla il quarto tempo italiano della storia e firma anche il minimo per i ...

... in particolare, il presidente Giuseppe Di, portavoce anche in questo caso delle istanze ... Letizia Di Lisa, argento agli Assoluti 2022 dileggera nei 5mila metri, gli Spike Devils ...(Alessandro Beccaria 4,38 mt,Ominelli 3,83 mt). Nelle categorie assolute, dopo la due buone ...d'acqua Il mal tempo non da tregua e ancora una volta colpisce una manifestazione di. ...Un weekend di gare per gli atleti della Pro Sestodi Cernusco sul Naviglio . Ma il pensiero è al prossimo fine settimana, quando la società ... Personale perMonolo, in continua crescita,...

