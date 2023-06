(Di martedì 6 giugno 2023) Con la chiusura estiva delle scuole, ATB e TEB hanno programmato il nuovoo estivo che entra in vigore il prossimo 9 giugno e nello specifico per ATB prevede il mantenimento delle intensificazioni del servizio serale per e da Città Alta e le modifiche al5 per la chiusura del ponte di Gorle. ILa1, nella fascia serale, tutti i giorni, vede l’inserimento di 6 corse aggiuntive andata e ritorno con partenza rispettivamente dalla stazione inferioreFunicolare alle ore 22.51 e da Colle Aperto alle ore 23.27 e 0.15. Nella fascia diurna, dal lunedì al giovedì, si conferma l’aggiunta già attivata nell’o invernale di 44 nuove corse a partire dalle ore 15.00. La ...

Lo ha reso noto ieri (22 maggio) la. I 3,8 milioni del 2019 non sono ancora stati raggiunti, ... L'assemblea della societĂ del gruppo- partecipata dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di ...... in occasione delle partite casalinghe di campionato, tutti i possessori di biglietto per il match del club possono servirsi senza costi e per tutto il giorno le corse dell'intera rete. ...Lo ha reso noto ieri (22 maggio) la. I 3,8 milioni del 2019 non sono ancora stati raggiunti, ... L'assemblea della societĂ del gruppo- partecipata dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di ...

Atb e Teb: i nuovi orari estivi e le deviazioni di percorso della linea 5 BergamoNews.it

Si cambia del 9 giugno, ecco linea per linea come. Restano invece invariate le corse aggiuntive da e per CittĂ Alta ...Offre un excursus dettagliato di presentazione delle due aziende e della loro mission, della rete e del territorio coperto dal servizio ...