La prima data da segnare in calendario è quella del 10 giugno, giorno che permetterà ai 900mila nuclei familiari percettori dell'di conoscere le modalità di ricalcolo del maxi ...La circolare INPS del 9 febbraio 2022, n. 23 aveva fornito le prime indicazioni sull'applicazione dell'e universale per i figli a carico (AUU). Oggi, quando è trascorso più di un anno (era marzo) dall'entrata in vigore del provvedimento, l'Istituto Nazionale di Previdenza ricorda che nel ...La nuova procedura semplificata comprende un modellosia per la domanda che per la sua ... In questo modo arriva più velocemente l'sociale INPS essendo ridotti sia i termini d'istruttoria ...

Assegno unico, maxi conguaglio: ecco la data per le modalità di ricalcolo: a chi spetta La guida ilmessaggero.it

Tutti conoscono l’assegno unico, il principale bonus figli mamme a sostegno della genitorialità in Italia. Ma ce ne sono altri, ecco quali. Ormai tutti conoscono l’assegno unico, il principale bonus f ...Assegno unico universale, entro il 10 giugno vengono ufficializzate le ragioni del conguaglio. Ma per chi vuole togliersi il dubbio già da adesso c'è un numero verde da chiamare.