Ascolti TV | Isola dei Famosi 2023 ottava puntata 5 giugno | ecco i dati auditel della prima serata

(Di martedì 6 giugno 2023)TV,dei: come sono andel nuovo appuntamento condotto da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Scopriamo tutti i numeri a seguire.TV,deiL’#deichiudendo più tardi cresce in share al 19.5% ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La prima serata del 5 giugno: vince Blanca davanti a L'dei Famosi . I dati dell'access prime time . I dati del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 5 giugno: ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la seconda puntata della stagione di 'Blanca' conquista 2.688.000 spettatori pari al 19.5% di share. Per Rai 2 'NCIS Los Angeles Stagione 14 Episodio 20' piace a 952.000 spettatori ...Su Rai 1 'Blanca' (in replica) ha conquistato 2.688.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre 'dei famosi 2023 il reality show su Canale 5 , ha ottenuto 2.388.000 spettatori con il 19.5% di ...

Ascolti tv lunedì 5 giugno: chi ha vinto tra l'Isola dei Famosi 2023 e ... Fanpage.it

Come sono andati gli ascolti tv del 5 giugno La settimana è iniziata col confronto Rai-Mediaset. Vediamo i dati e lo share.Ieri sera è andata in onda l'ottava puntata di Isola 17, il reality show condotto come sempre da Ilary Blasi. In studio a Milano, insieme a ...