Ascolti tv ieri | Isola sale in share | vola Alberto Matano e nuovo boom Amadeus

(Di martedì 6 giugno 2023) Glitv di, lunedì 5 giugno 2023, riportano la vittoria della platea di Rai1 con la serie Blanca in replica vista da 2.688.000 spettatori, 15.2% di. L'dei Famosi su Canale 5 ha trionfato in percentuale, 19.5%, ottenendo una media di 2.388.000 spettatori. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 NCIS Los Angeles 952.000, 5% Rai3 Report 1.661.000, 8.6% Rete 4 Quarta Repubblica 949.000, 6.5% Italia 1 film L'Incredibile Hulk 1.127.000, 6.3% La7 serie Yellowstone 268.000, 1.6% Tv8 Zlatan 429.000, 2.4% Nove Giuseppe Giacobazzi in Io ci Sarò 560.000, 3.3%. IN AGGIORNAMENTO

